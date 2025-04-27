Зеленский напомнил, что РФ продолжает игнорировать предложение США о полном прекращении огня

Владимир Зеленский подчеркнул, что нужен более ощутимое давление на Россию, чтобы дать больше возможностей реальной дипломатии.

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Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Россия продолжает игнорировать предложение Соединенных Штатов о полном и безусловном прекращении огня.

«Украина продолжает защищать свою независимость и землю в боях. Ситуация на фронте и реальная активность российской армии доказывают, что существующего давления мира на Россию ради завершения этой войны недостаточно. Скоро будет уже полсотни дней, как РФ игнорирует предложение Соединенных Штатов о полном и безусловном прекращении огня. Украина приняла это предложение еще 11 марта.

Нужно более ощутимое давление на Россию, чтобы дать больше возможностей реальной дипломатии. Благодарю всех в мире, кто с Украиной», — сказал Зеленский.

Как сообщалось, Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским допустил, что Путин просто "тянет время".

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что Россия более 2000 раз нарушила «пасхальное перемирие».

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