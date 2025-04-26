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Можливо, він не хоче зупинити війну, а просто тягне час, — Трамп розкритикував Путіна за удари по Україні

16:53, 26 квітня 2025
Американський президент зазначив, що Росія не мала жодної причини для того, аби обстрілювати ракетами цивільні райони, міста та селища України.
Можливо, він не хоче зупинити війну, а просто тягне час, — Трамп розкритикував Путіна за удари по Україні
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У Путіна не було жодної причини обстрілювати ракетами цивільні райони, міста та селища протягом останніх кількох днів. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

«При всьому цьому, немає жодного виправдання тому, що Путін останніми днями обстрілює ракетами мирні міста й селища. Це змушує мене задуматися: можливо, він насправді не хоче зупиняти війну, а просто тягне час зі мною?» — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп наголосив, що до Путіна потрібно застосовувати інші заходи впливу: «З ним потрібно діяти інакше — через «банківські» чи «вторинні санкції».

«Занадто багато людей гине!!!», – наголосив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Зеленський та Трамп мали зустріч під час похорон Папи, яка тривала 15 хвилин. Президент України заявив, що сподівається на результат з обговорених з американським колегою речей.

Крім того, в ОП анонсували ще одну зустріч сьогодні ж, однак іноземні медіа повідомляють, що Трамп вже поїхав з Риму.

 

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США рф путін Україна Дональд Трамп

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