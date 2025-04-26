Путін на зустрічі з Віткоффом підтвердив готовність РФ до переговорів з Україною «без попередніх умов»

За його словами, РФ готова до відновлення переговорного процесу з Україною «без жодних попередніх умов».

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Путін заявив про готовність до переговорів з Україною без жодних попередніх умов. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Про це Путін сказав під час зустрічі зі спецспосланцем Трампа Стівом Віткоффом.

Пєсков заявив, що Путін «підтвердив готовність РФ до переговорів з Україною без жодних попередніх умов».

«Під час вчорашнього спілкування з посланцем Трампа Віткоффом Путін повторив, що російська сторона готова до відновлення переговорного процесу з Україною без жодних попередніх умов», - заявив Пєсков.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі Путіна та Віткоффа йшлося, зокрема, про можливість відновлення прямих переговорів між Україною та РФ.

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