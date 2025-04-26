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Путин на встрече с Уиткоффом подтвердил готовность РФ к переговорам с Украиной «без предварительных условий»

16:41, 26 апреля 2025
По его словам, РФ готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной «без всяких предварительных условий».
Путин на встрече с Уиткоффом подтвердил готовность РФ к переговорам с Украиной «без предварительных условий»
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Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Об этом Путин сказал во время встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

Песков заявил, что Путин «подтвердил готовность РФ к переговорам с Украиной без предварительных условий».

«В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий», - заявил Песков.

Ранее сообщалось, что во время встречи Путина и Виткоффа говорилось, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между Украиной и РФ.

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