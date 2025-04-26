В России люк от «трофейного» БТР убил четырехлетнего ребенка

В Комсомольске-на-Амуре организовали выставку захваченной оккупантами в Украине техники.

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В российском городе Комсомольск-на-Амуре на выставке «трофейной» украинской военной техники погиб четырехлетний ребенок. Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, во время осмотра выставки дети лазили по бронетехнике, когда внезапно открылся люк украинского БТР М113 и ударил мальчика. По информации Telegram-каналов, у ребенка диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Прибывшие на место медики не смогли спасти мальчика - он скончался в карете скорой помощи.

Очевидцы рассказывают разные версии инцидента. По одной из них, ребенок стоял под БТРом, а кто-то из детей внутри потянул рычаг, из-за чего тяжелый люк открылся и упал мальчику на голову. Другая версия гласит, что из-за утечки гидравлики дверцы могли открыться сами.

Выставка техники, захваченной во время войны в Украине, открылась 25 апреля по решению министра обороны России после обращения местного губернатора. На экспозиции представлено семь единиц тяжелой техники.

После трагедии вход на выставку закрыли. Она должна была продлиться до 3 мая.

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