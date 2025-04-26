У Росії люк від «трофейного» БТР вбив чотирирічну дитину

У Комсомольську-на-Амурі організували виставку захопленої окупантами в Україні техніки.

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У російському місті Комсомольськ-на-Амурі на виставці «трофейної» української військової техніки загинула чотирирічна дитина. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За попередніми даними, під час огляду виставки діти лазили по бронетехніці, коли раптово відкрився люк українського БТР М113 і вдарив хлопчика. За інформацією Telegram-каналів, у дитини діагностували відкриту черепно-мозкову травму. Медики, які прибули на місце, не змогли врятувати хлопчика — він помер у кареті швидкої допомоги.

Очевидці розповідають різні версії інциденту. За однією з них, дитина стояла під БТРом, а хтось із дітей всередині потягнув важіль, через що важкий люк відкрився і впав хлопчику на голову. Інша версія свідчить, що через витік гідравліки дверцята могли відчинитися самі.

Виставка техніки, захопленої під час війни в Україні, відкрилася 25 квітня за рішенням міністра оборони росії після звернення місцевого губернатора. На експозиції представлено сім одиниць важкої техніки.

Після трагедії вхід на виставку закрили. Вона мала тривати до 3 травня.

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