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Возможно, он не хочет остановить войну, а просто тянет время, — Трамп раскритиковал Путина за удары по Украине

16:53, 26 апреля 2025
Американский президент отметил, что у России не было никакой причины для того, чтобы обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки Украины.
Возможно, он не хочет остановить войну, а просто тянет время, — Трамп раскритиковал Путина за удары по Украине
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У Путина не было никакой причины обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки в последние несколько дней. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«При всем этом нет никакого оправдания тому, что Путин в последние дни обстреливает ракетами мирные города и поселки. Это заставляет меня задуматься: возможно, он на самом деле не хочет останавливать войну, а просто тянет время со мной?» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что к Путину нужно применять другие меры воздействия: «С ним нужно действовать иначе — через «банковские» или «вторичные санкции».

«Слишком много людей гибнет!!!», – подчеркнул он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Зеленский и Трамп встретились во время похорон Папы, которая длилась 15 минут. Президент Украины заявил, что надеется на результат из обсужденных с американским коллегой вещей.

Кроме того, в ОП анонсировали еще одну встречу сегодня же, однако иностранные медиа сообщают, что Трамп уже уехал из Рима.

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США рф путин Украина Дональд Трамп

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