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Украина настаивает на немедленном, полном и безусловном прекращении огня – Зеленский

15:22, 23 апреля 2025
Владимир Зеленский после удара по автобусу с гражданскими заявил, что если такую ​​форму террора применяют россияне, то другие тоже могут перенять ее.
Украина настаивает на немедленном, полном и безусловном прекращении огня – Зеленский
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Украина настаивает на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. На этом акцентировал внимание Президент Владимир Зеленский. Он отметил, что именно такое и абсолютно правильное предложение сделали Соединенные Штаты 11 марта этого года.

«Это абсолютно возможно. Но возможно тогда, когда на это идет Россия и прекращает убийства. На Пасху мы достигли снижения интенсивности боевых действий и отсутствия воздушных тревог. Украина предлагала продолжить это состояние тишины как минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным. Также мы готовы к немедленному прекращению огня хотя бы по гражданским объектам и уже заявляли об этом. Это должен быть общий первый приоритет со всеми партнерами – сохранение жизней», – подчеркнул он.

В то же время Президент отметил, что сейчас в Днепропетровской области врачи оказывают всю необходимую помощь людям, которые были ранены утром ударом российского FPV-дрона, ведь россияне ударили в городе Марганец по автобусу, который перевозил работников и работниц горно-обогатительного комбината.

«Весь мир должен воспринимать это трезво: если такую форму террора применяют россияне, то и другие террористы тоже могут перенять ее. Это одна из причин, почему продолжение российской агрессии глобально опасно. Война со временем меняется, и чем дольше она длится, тем больше, к сожалению, могут быть модернизированы формы убийств и издевательств над людьми», – указал Президент.

По словам Владимира Зеленского, состоялась встреча с партнерами в Париже, а сейчас украинская делегация уже начала встречи в Лондоне.

«Украина неоднократно заявляла, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру. Прекращение убийств – это задача номер один. Благодарен всем, кто сосредоточен именно на этом и помогает двигаться к завершению войны. Мир может прийти в тишине, и первый признак тишины – отсутствие террора», – подчеркнул Глава государства.

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война Владимир Зеленский

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