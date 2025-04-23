Україна наполягає на негайному, повному і безумовному припиненні вогню – Зеленський

Володимир Зеленський після удару по автобусу з цивільними заявив, що якщо таку форму терору застосовують росіяни, то інші теж можуть перейняти її.

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Україна наполягає на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що саме такою була й абсолютно правильна пропозиція Сполучених Штатів 11 березня цього року.

«Це абсолютно можливо. Але можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства. На Великдень ми досягли зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним. Також ми готові до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах і вже заявляли про це. Це має бути спільний перший пріоритет з усіма партнерами – збереження життів», - наголосив він.

Водночас Президент зауважив, що зараз на Дніпропетровщині лікарі надають усю необхідну допомогу людям, які були поранені вранці ударом російського FPV-дрона, адже росіяни вдарили в місті Марганець по автобусу, який перевозив робітників та робітниць гірничозбагачувального комбінату.

«Увесь світ має сприймати це тверезо: якщо таку форму терору застосовують росіяни, то інші терористи теж можуть перейняти її. Це одна з причин, чому продовження російської агресії є глобально небезпечним. Війна з часом змінюється, і що довше триває, то більше, на жаль, можуть бути модернізовані форми вбивств і знущань з людей», - вказав Президент.

За словами Володимира Зеленського, відбулася зустріч із партнерами в Парижі, а наразі українська делегація вже почала зустрічі в Лондоні.

«Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому до справжнього миру. Припинення вбивств – це завдання номер один. Вдячний усім, хто зосереджений саме на цьому і допомагає рухатись до завершення війни. Мир може прийти в тиші, і перша ознака тиші – відсутність терору», - наголосив Глава держави.

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