Практика судів
  1. В Україні

Україна наполягає на негайному, повному і безумовному припиненні вогню – Зеленський

15:22, 23 квітня 2025
Володимир Зеленський після удару по автобусу з цивільними заявив, що якщо таку форму терору застосовують росіяни, то інші теж можуть перейняти її.
Україна наполягає на негайному, повному і безумовному припиненні вогню – Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна наполягає на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що саме такою була й абсолютно правильна пропозиція Сполучених Штатів 11 березня цього року.

«Це абсолютно можливо. Але можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства. На Великдень ми досягли зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним. Також ми готові до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах і вже заявляли про це. Це має бути спільний перший пріоритет з усіма партнерами – збереження життів», - наголосив він.

Водночас Президент зауважив, що зараз на Дніпропетровщині лікарі надають усю необхідну допомогу людям, які були поранені вранці ударом російського FPV-дрона, адже росіяни вдарили в місті Марганець по автобусу, який перевозив робітників та робітниць гірничозбагачувального комбінату.

«Увесь світ має сприймати це тверезо: якщо таку форму терору застосовують росіяни, то інші терористи теж можуть перейняти її. Це одна з причин, чому продовження російської агресії є глобально небезпечним. Війна з часом змінюється, і що довше триває, то більше, на жаль, можуть бути модернізовані форми вбивств і знущань з людей», - вказав Президент.

За словами Володимира Зеленського, відбулася зустріч із партнерами в Парижі, а наразі українська делегація вже почала зустрічі в Лондоні.

«Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому до справжнього миру. Припинення вбивств – це завдання номер один. Вдячний усім, хто зосереджений саме на цьому і допомагає рухатись до завершення війни. Мир може прийти в тиші, і перша ознака тиші – відсутність терору», - наголосив Глава держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рубіо скасував поїздку до Лондона, бо Україна підготувала документ про неможливість перемовин щодо територій до повного припинення вогню – Reuters

Залишаються й інші серйозні суперечки, включно з питанням скасування санкцій ЄС проти РФ до завершення переговорів, проти чого рішуче виступає Європа

Верховна Рада розгляне зміни до КАСУ щодо забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування

Орган місцевого самоврядування повинен буде розглянути вимогу про усунення порушення законності та прийняти рішення у строк не більше 30 днів.

Відбирати керівників місцевих державних адміністрацій буде спеціальна Єдина комісія – законопроект

Федір Веніславський разом з колегами зареєстрував законопроект, яким пропонується створити Єдину комісію з питань формування керівного складу місцевих держадміністрацій, а також запровадити систему забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування.

За незаконне переміщення дітей пропонують карати до 12 років позбавлення волі – комітет рекомендував розширити поняття воєнних злочинів

За незаконне переміщення, невиправдану затримку репатріації, а також вербування дітей пропонується карати до 12 років позбавлення волі.

«Задача здається вам легкою, тільки якщо ви знаєте відповідь» — кандидати в апеляційні суди з цивільної спеціалізації звернулися до ВККС з відкритим листом

Претенденти на посади суддів апеляційних судів попросили ВККС надати їм можливість повторно виконати практичне завдання з причин порушення умов рівності, а також оприлюднити усі практичні завдання, які виконали кандидати-цивілісти.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді