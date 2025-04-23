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Чи можна звільнити працівника за скороченням, якщо він на лікарняному після двомісячного попередження — роз’яснення Держпраці

21:27, 23 квітня 2025
У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності,
Чи можна звільнити працівника за скороченням, якщо він на лікарняному після двомісячного попередження — роз’яснення Держпраці
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Державна служба з питань праці пояснює, як звільнити працівника у зв’язку із скороченням штату, якщо з моменту попередження вже пройшло два місяці, але працівник хворіє.

У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

Раніше ми писали, чим відрізняється скорочення чисельності від скорочення штату працівників.

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Держпраці

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