У Мін’юсті пояснили, як стягнути аліменти на утримання дитини з військовослужбовця

Аліменти утримуються з усіх видів грошового забезпечення військовослужбовця, зокрема з посадового окладу, окладу за військовим званням, щомісячних надбавок, доплат, винагород, а також з додаткової винагороди.

Фото: minjust.gov.ua

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Міністерство юстиції України пояснило, як стягнути аліменти на утримання дитини з військовослужбовця.

Виконання батьківських обов’язків, зокрема сплати аліментів, залишається актуальним і для осіб, які проходять військову службу. Одне з частих питань, яке виникає в родин військовослужбовців, — як стягнути аліменти на утримання дитини та який порядок таких виплат. Міністерство юстиції підготувало роз’яснення щодо ключових аспектів стягнення аліментів з військовослужбовців.

З яких виплат військовослужбовця утримуються аліменти?

Аліменти утримуються з усіх видів грошового забезпечення військовослужбовця, зокрема з посадового окладу, окладу за військовим званням, щомісячних надбавок, доплат, винагород, а також з додаткової винагороди в розмірі 100 тис. грн.

Який порядок розрахунку аліментів?

Якщо розмір аліментів визначається судом, він становить чверть доходу на одну дитину, третину — на двох і половину — на трьох і більше дітей. При цьому сума не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів на кожну дитину.

Залежно від віку дитини встановлено мінімальні та максимальні межі. Так, до шести років мінімальний розмір аліментів становить 1281,5 грн, максимальний — 25 630 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років ці суми відповідно складають 1598 грн і 31 960 грн.

У разі зміни обставин — матеріального стану, сімейного статусу чи стану здоров’я платника або отримувача аліментів — можливе коригування розміру виплат. Це може бути як збільшення, так і зменшення суми, а також зміна способу стягнення: наприклад, перехід від фіксованої суми до частки від доходу або навпаки. Такі зміни оформлюються за домовленістю або через суд.

Стягнення аліментів з військового у примусовому порядку

Якщо військовослужбовець не сплачує аліменти добровільно, необхідно звернутися до суду та отримати судовий наказ про стягнення аліментів. Після цього наказ треба направити на виконання до військової частини, в якій служить платник.

Якщо утримання аліментів здійснюється у примусовому порядку на підставі документів державного або приватного виконавця, стягувач може звернутися до виконавця та вказати інформацію щодо проходження військової служби боржником. В разі, коли виконавцю невідома адреса військової частини, де служить боржник, він повинен надіслати документи щодо стягнення аліментів до Міністерства оборони України. Звідти ці документи будуть передані до бухгалтерії військової частини, де служить боржник, після чого процес утримання аліментів буде продовжено.

У випадках бездіяльності державного виконавця, стягувач має можливість подати скаргу керівнику виконавчої служби, яка відкрила виконавче провадження. Також можна звернутися до Міністерства юстиції, якщо ваша скарга залишилася без відповіді.

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