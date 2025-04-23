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В Минюсте объяснили, как взыскать алименты на содержание ребенка с военнослужащего

15:29, 23 апреля 2025
Алименты удерживаются со всех видов денежного обеспечения военнослужащего, в том числе с должностного оклада, оклада по воинскому званию, ежемесячных надбавок, доплат, вознаграждений, а также с дополнительного вознаграждения.
В Минюсте объяснили, как взыскать алименты на содержание ребенка с военнослужащего
Фото: minjust.gov.ua
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Министерство юстиции Украины объяснило, как взыскать алименты на содержание ребенка с военнослужащего.

Исполнение родительских обязанностей, в частности уплата алиментов, остается актуальным и для лиц, проходящих военную службу. Один из частых вопросов, который возникает в семьях военнослужащих, — как взыскать алименты на содержание ребенка и каков порядок таких выплат. Министерство юстиции подготовило разъяснение по ключевым аспектам взыскания алиментов с военнослужащих.

С каких выплат военнослужащего удерживаются алименты?

Алименты удерживаются со всех видов денежного обеспечения военнослужащего, в том числе с должностного оклада, оклада по воинскому званию, ежемесячных надбавок, доплат, вознаграждений, а также с дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс. грн.

Каков порядок расчета алиментов?

Если размер алиментов определяется судом, он составляет четверть дохода на одного ребенка, треть — на двух, и половину — на трех и более детей. При этом сумма не может превышать десяти прожиточных минимумов на каждого ребенка.

В зависимости от возраста ребенка установлены минимальные и максимальные границы. Так, до шести лет минимальный размер алиментов составляет 1281,5 грн, максимальный — 25 630 грн. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет эти суммы соответственно составляют 1598 грн и 31 960 грн.

В случае изменения обстоятельств — материального положения, семейного статуса или состояния здоровья плательщика или получателя алиментов — возможно корректирование размера выплат. Это может быть как увеличение, так и уменьшение суммы, а также изменение способа взыскания: например, переход от фиксированной суммы к доле от дохода или наоборот. Такие изменения оформляются по соглашению сторон или через суд.

Взыскание алиментов с военнослужащего в принудительном порядке

Если военнослужащий не выплачивает алименты добровольно, необходимо обратиться в суд и получить судебный приказ о взыскании алиментов. После этого приказ должен быть направлен на исполнение в воинскую часть, где служит плательщик.

Если удержание алиментов осуществляется в принудительном порядке на основании документов государственного или частного исполнителя, взыскатель может обратиться к исполнителю и указать информацию о прохождении военной службы должником. В случае, если исполнителю неизвестен адрес воинской части, где служит должник, он должен направить документы по взысканию алиментов в Министерство обороны Украины. Оттуда документы будут переданы в бухгалтерию воинской части, где служит должник, после чего процесс удержания алиментов будет продолжен.

В случаях бездействия государственного исполнителя взыскатель имеет право подать жалобу руководителю исполнительной службы, которая открыла исполнительное производство. Также можно обратиться в Министерство юстиции, если ваша жалоба осталась без ответа.

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