В Хмельницкой области за избиение двух школьников мужчине назначили пробационный надзор и возместить моральный вред

Мужчина напал на двух подростков: одного толкнул и ударил ногой после падения, а другого побил за попытку вступиться.

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В Хмельницкой области судили 31-летнего мужчину за избиение двух подростков, сообщает областная прокуратура.

Ему назначено наказание в виде пробационного надзора сроком 5 лет. Также мужчина выплатит потерпевшим 100 тыс. грн моральной компенсации.

В прошлом году житель областного центра подошел к двум подросткам и неожиданно толкнул одного из них. Когда парень упал, осужденный ударил его ногой. Другой школьник сделал обидчику замечание, однако тот избил и его.

Это происходило на виду еще одного ученика, который и вызвал полицию. Парень описал нападающего, поэтому правоохранители быстро установили его местонахождение.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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