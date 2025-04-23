На Хмельниччині за побиття двох школярів чоловікові призначили пробаційний нагляд та відшкодувати моральну шкоду

Чоловік напав на двох підлітків: одного штовхнув і вдарив ногою після падіння, а іншого — побив за спробу заступитися.

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На Хмельниччині судили 31-річного чоловіка за побиття двох підлітків, повідомляє обласна прокуратура.

Йому призначено покарання у виді пробаційного нагляду строком на 5 років. Також чоловік виплатить потерпілим 100 тис. грн моральної компенсації.

У минулому році житель обласного центру підійшов до двох підлітків та зненацька штовхнув одного з них. Коли хлопець впав – засуджений вдарив його ногою. Інший школяр зробив кривднику зауваження, однак той побив і його.

Це відбувалося на очах ще одного учня, який і викликав поліцію. Хлопець описав нападника, тож правоохоронці швидко встановили його місцезнаходження.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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