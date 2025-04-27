В Николаеве мужчина устроил стрельбу возле магазина из-за замечания

Пострадавший с тяжелыми травмами был госпитализирован.

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В воскресенье, 27 апреля, в Николаеве на проспекте Героев Украины мужчина во время конфликта выстрелил в другого после замечания о своем поведении. Полиция задержала нападавшего и открыла уголовное производство. Об этом сообщил официальный сайт полиции Николаевской области.

Отмечается, что в магазине между мужчинами возникла ссора из-за состояния алкогольного опьянения одного из них.

После словесной перепалки нетрезвый фигурант уже на улице достал пистолет и выстрелил мужчине в грудь, после чего скрылся.

Пострадавшего, 26-летнего мужчину, забрала скорая помощь. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

«Сегодня благодаря камерам видеонаблюдения системы "Безопасный город" правоохранители оперативно установили и задержали мужчину», — сообщил глава Николаевской ОВА Олег Сенкевич.

По сообщению полиции, нападавшим оказался 38-летний местный житель. Ему инкриминируют покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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