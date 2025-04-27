Украина и НАТО определили приоритеты работы JATEC

Стороны обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины и углубление сотрудничества с Альянсом, в том числе использование ресурсов и механизмов Инициативы НАТО по поддержке безопасности и подготовке для Украины для усиления оборонных возможностей.

Фото: facebook.com/UA.EU.NATO

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В Киеве состоялось заседание Старшего наблюдательного совета Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) с участием председателя наблюдательного совета, помощника Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Томаса Гоффуса. Об этом сообщил Офис Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

В заседании также приняли участие заместитель министра обороны Украины Сергей Боев, заместитель главнокомандующего ВСУ бригадный генерал Олег Апостол, командующий JATEC бригадный генерал Войцех Озга и другие.

Во время встречи обсудили стратегические вопросы деятельности JATEC, реализацию предыдущих организационных задач, а также пути дальнейшего развития Центра. Особое внимание уделили привлечению новых партнеров к работе Совместного центра, развитию устойчивости информационных систем, поддержке направлений образования и подготовки, развитию совместимости и разработке решений для преодоления вызовов на поле боя.

Также в рамках визита Томаса Гоффуса состоялась встреча помощника Генерального секретаря с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министром юстиции Украины Ольгой Стефанишиной.

Стороны обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины и углубление сотрудничества с Альянсом, в том числе использование ресурсов и механизмов Инициативы НАТО по поддержке безопасности и подготовке для Украины для усиления оборонных возможностей.

«Украина и НАТО становятся ближе, чтобы развивать взаимодействие и совместные усилия в нескольких сферах, включая устойчивость, защиту гражданского населения и новые технологии. Наша деятельность в рамках JATEC демонстрирует общее обязательство как Альянса, так и Украины быстро и совместно выполнять поставленные задачи», — отметил помощник Генерального секретаря НАТО Том Гоффус.

По итогам заседания Старший наблюдательный совет JATEC определил четкие критерии для достижения полной операционной готовности Центра, а также утвердил планы работы на 2025–2026 годы.

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