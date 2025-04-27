Практика судов
  1. В Украине

Украина и НАТО определили приоритеты работы JATEC

18:59, 27 апреля 2025
Стороны обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины и углубление сотрудничества с Альянсом, в том числе использование ресурсов и механизмов Инициативы НАТО по поддержке безопасности и подготовке для Украины для усиления оборонных возможностей.
Украина и НАТО определили приоритеты работы JATEC
Фото: facebook.com/UA.EU.NATO
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве состоялось заседание Старшего наблюдательного совета Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) с участием председателя наблюдательного совета, помощника Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Томаса Гоффуса. Об этом сообщил Офис Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

В заседании также приняли участие заместитель министра обороны Украины Сергей Боев, заместитель главнокомандующего ВСУ бригадный генерал Олег Апостол, командующий JATEC бригадный генерал Войцех Озга и другие.

Во время встречи обсудили стратегические вопросы деятельности JATEC, реализацию предыдущих организационных задач, а также пути дальнейшего развития Центра. Особое внимание уделили привлечению новых партнеров к работе Совместного центра, развитию устойчивости информационных систем, поддержке направлений образования и подготовки, развитию совместимости и разработке решений для преодоления вызовов на поле боя.

Также в рамках визита Томаса Гоффуса состоялась встреча помощника Генерального секретаря с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министром юстиции Украины Ольгой Стефанишиной.

Стороны обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины и углубление сотрудничества с Альянсом, в том числе использование ресурсов и механизмов Инициативы НАТО по поддержке безопасности и подготовке для Украины для усиления оборонных возможностей.

«Украина и НАТО становятся ближе, чтобы развивать взаимодействие и совместные усилия в нескольких сферах, включая устойчивость, защиту гражданского населения и новые технологии. Наша деятельность в рамках JATEC демонстрирует общее обязательство как Альянса, так и Украины быстро и совместно выполнять поставленные задачи», — отметил помощник Генерального секретаря НАТО Том Гоффус.

По итогам заседания Старший наблюдательный совет JATEC определил четкие критерии для достижения полной операционной готовности Центра, а также утвердил планы работы на 2025–2026 годы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАТО Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, каких признаков достаточно для признания деятельности иностранной компании постоянным представительством, что означает необходимость уплаты налогов в Украине

Достаточно установить регулярный характер ее хозяйственной деятельности через представителей, которые заключают сделки и выполняют ключевые функции на территории Украины.

Большинство следственных судей не вникают в материалы ходатайств следователей об «узаконивании» обысков, пока беззаконие не коснется их самих — адвокат

«Горько то, что большинство следственных судей даже не вникают в материалы ходатайств, которые им для «узаконивания» обысков подают следователи, и просто подписывают эти бумажки. А когда под каток попадают уже сами судьи, которые вчера подписывали эти бумажки, они кричат: Спасите! Потому что вчера они не думали, что беззаконие может коснуться и их», — отметила адвокат.

Верховный Суд высказался о невозможности отчуждения из государственной в коммунальную или частную собственность земли, на которой расположен памятник археологии местного значения

Спорный земельный участок в 1977 году был включен в список памятников археологии местного значения – поселение трипольской культуры.

За незаконное перемещение детей предлагают наказывать лишением свободы до 12 лет — комитет рекомендовал расширить понятие военных преступлений

За незаконное перемещение, неоправданную задержку репатриации, а также вербовку детей предлагается наказывать лишением свободы на срок до 12 лет.

Кабмин предлагает упростить процедуру изменения целевого назначения сельскохозяйственных земельных участков государственной собственности

Правительство предлагает изменения в Земельный кодекс и другие законы относительно земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Біоносенко
    Володимир Біоносенко
    голова Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Бжассо
    Наталя Бжассо
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Василь Кузь
    Василь Кузь
    суддя Франківського районного суду м. Львова