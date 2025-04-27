В Винницкой области будут судить 4 врачей, которые незаконно оформили непригодность к службе экс-депутату

Председатель ВВК вместе с другими врачами составили и выдали ряд медицинских документов, содержащих недостоверные сведения о наличии у экс-депутата заболевания.

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В Винницкой области прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении председателя военно-врачебной комиссии Жмеринского РТЦК и СП, директора и двух врачей КНП «Жмеринский МЦ ПМСП».

Как сообщил Офис Генерального прокурора, председатель ВВК вместе с другими врачами составили и выдали ряд медицинских документов, содержащих недостоверные сведения о наличии у экс-депутата заболевания. Это стало основанием для признания его непригодным к военной службе с исключением из военного учета и давало ему возможность беспрепятственного выезда за пределы страны.

Такое решение могло позволить бывшему депутату Жмеринского городского совета, обвиняемому в организации покушения на убийство другого депутата горсовета, сбежать за границу.

Врачам инкриминируется содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, служебная подделка и подделка документов (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 358 УК Украины). Кроме того, бывшему депутату Жмеринского горсовета инкриминируется использование заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Обвинительный акт в отношении него в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

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