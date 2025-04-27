На Вінниччині судитимуть 4 лікарів, які незаконно оформили непридатність до служби ексдепутату

Голова ВЛК разом з іншими лікарями склали і видали низку медичних документів, які містять неправдиві відомості про наявність у ексдепутата захворювання.

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На Вінниччині прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови військово-лікарської комісії Жмеринського РТЦК та СП, директора та двох лікарів КНП «Жмеринський МЦ ПМСД».

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, голова ВЛК разом з іншими лікарями склали і видали низку медичних документів, які містять неправдиві відомості про наявність у ексдепутата захворювання. Це стало підставою для визнання його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку та надавало йому можливість безперешкодного виїзду за межі країни.

Таке рішення могло дозволити втекти за кордон колишньому депутату Жмеринської міської ради, який обвинувачується в організації замаху на вбивство іншого депутата міськради.

Лікарям інкримінують сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, службове підроблення та підроблення документів (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 358 КК України). Крім того, колишньому депутату Жмеринської міської ради інкриміновано використання завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України).

Обвинувальний акт стосовно нього наразі перебуває на розгляді у суді.

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