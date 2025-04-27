Кабмін розширив перелік отримувачів ваучерів на навчання – що змінилося

Також Уряд подовжив термін реалізації ваучера до 120 днів.

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Кабмін для підтримання конкурентоспроможності окремих категорій громадян на ринку праці збільшив перелік отримувачів ваучерів на навчання. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідні зміни внесено:

до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці,

до Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних,

до Порядку реалізації експериментального проєкту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості.

Зокрема, право на отримання ваучера на професійне навчання матимуть особи, які у період воєнного стану під час служби, трудової та іншої діяльності отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення бойових дій або в районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам.

Також Уряд подовжив термін реалізації ваучера до 120 днів та виключив необхідність подання індивідуального плану працевлаштування для осіб з інвалідністю.

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