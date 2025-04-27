Кабмин расширил перечень получателей ваучеров на обучение – что изменилось

Также Правительство продлило срок реализации ваучера до 120 дней.

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Кабмин для поддержания конкурентоспособности отдельных категорий граждан на рынке труда увеличил перечень получателей ваучеров на обучение. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соответствующие изменения внесены:

в Порядок выдачи ваучеров для поддержания конкурентоспособности некоторых категорий граждан на рынке труда,

в Порядок профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации зарегистрированных безработных,

в Порядок реализации экспериментального проекта по организации профессионального обучения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования Государственной службы занятости.

В частности, право на получение ваучера на профессиональное обучение получат лица, которые в период военного положения во время службы, трудовой и иной деятельности получили ранения, контузии, увечья или заболевания вследствие военной агрессии, находясь непосредственно в районах проведения боевых действий или в районах, подвергавшихся бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям.

Также Правительство продлило срок реализации ваучера до 120 дней и исключило необходимость подачи индивидуального плана трудоустройства для лиц с инвалидностью.

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