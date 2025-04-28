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Нацбанк выпустил в обращение монету с лосем – как выглядит

00:00, 28 апреля 2025
Номинал памятной монеты – 5 грн, она изготовлена ​​из нейзильбера.
Нацбанк выпустил в обращение монету с лосем – как выглядит
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Накануне 39-й годовщины Чернобыльской катастрофы Национальный банк Украины ввёл в обращение новую памятную монету под названием «Чернобыль. Возрождение. Европейский лось». Выпуск состоялся 25 апреля.

Монета стала пятой в серии, посвящённой возрождению дикой природы на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Европейский лось (Alces alces) — крупнейший представитель семейства оленевых в Украине, который с 2017 года занесен в Красную книгу. Его возвращение в Чернобыльский заповедник символизирует силу природы, способной восстанавливаться даже после масштабных катастроф.

Присутствие этого вида на территории зоны отчуждения подчеркивает важность сохранения биоразнообразия и ответственного отношения к окружающей среде.

Как выглядит монета?

На реверсе изображен европейский лось на фоне природного пейзажа (элемент оформления — тампопечать), а также лосиха с малышом вверху. На аверсе размещено символическое «колесо жизни», которое воплощает идею возрождения природы: стилизованный международный знак «Радиационная опасность», оплетенный листвой, вокруг которого изображены животные зоны отчуждения — черный аист, лошадь Пржевальского, рысь, зубр, лось и бурый медведь.

Детали выпуска:

  • Номинал: 5 гривен
  • Материал: нейзильбер
  • Тираж: 40 тысяч штук (из них 20 тысяч — в сувенирной упаковке)

Приобрести монету можно будет уже с 29 апреля.

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НБУ

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