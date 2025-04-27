В США прошли первые в мире гонки сперматозоидов

В американском Лос-Анджелесе состоялись первые в мире гонки сперматозоидов. Об этом сообщает Daily Mail.
Мероприятие, на которое его организаторам удалось привлечь 1,4 млн долларов, прошло в LA Center Studios, где обычно показывают такие голливудские фильмы, как «Дюна», «Топ Ган: Мэверик», «Мистер и миссис Смит». Билеты стоили от 20 до 1000 долларов.
За победу боролись двое местных студентов. У них были собраны сперматозоиды, которые затем в режиме реального времени преодолевали 20-сантиметровую «трассу», воспроизводящую женскую репродуктивную систему. Процесс транслировали в формате 3D-анимации через микроскоп.
Победитель получил денежный приз в 10 тысяч долларов.
Организатором мероприятия выступил стартап Sperm Racing. Его основатели стремились привлечь внимание к проблеме снижения мужской фертильности более чем на 50% за последние 50 лет.
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