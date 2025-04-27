Практика судов
  1. В мире

В США прошли первые в мире гонки сперматозоидов

23:28, 27 апреля 2025
За победу боролись двое местных студентов.
В США прошли первые в мире гонки сперматозоидов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В американском Лос-Анджелесе состоялись первые в мире гонки сперматозоидов. Об этом сообщает Daily Mail.

Мероприятие, на которое его организаторам удалось привлечь 1,4 млн долларов, прошло в LA Center Studios, где обычно показывают такие голливудские фильмы, как «Дюна», «Топ Ган: Мэверик», «Мистер и миссис Смит». Билеты стоили от 20 до 1000 долларов.

За победу боролись двое местных студентов. У них были собраны сперматозоиды, которые затем в режиме реального времени преодолевали 20-сантиметровую «трассу», воспроизводящую женскую репродуктивную систему. Процесс транслировали в формате 3D-анимации через микроскоп.

Победитель получил денежный приз в 10 тысяч долларов.

Организатором мероприятия выступил стартап Sperm Racing. Его основатели стремились привлечь внимание к проблеме снижения мужской фертильности более чем на 50% за последние 50 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, каких признаков достаточно для признания деятельности иностранной компании постоянным представительством, что означает необходимость уплаты налогов в Украине

Достаточно установить регулярный характер ее хозяйственной деятельности через представителей, которые заключают сделки и выполняют ключевые функции на территории Украины.

Большинство следственных судей не вникают в материалы ходатайств следователей об «узаконивании» обысков, пока беззаконие не коснется их самих — адвокат

«Горько то, что большинство следственных судей даже не вникают в материалы ходатайств, которые им для «узаконивания» обысков подают следователи, и просто подписывают эти бумажки. А когда под каток попадают уже сами судьи, которые вчера подписывали эти бумажки, они кричат: Спасите! Потому что вчера они не думали, что беззаконие может коснуться и их», — отметила адвокат.

Верховный Суд высказался о невозможности отчуждения из государственной в коммунальную или частную собственность земли, на которой расположен памятник археологии местного значения

Спорный земельный участок в 1977 году был включен в список памятников археологии местного значения – поселение трипольской культуры.

За незаконное перемещение детей предлагают наказывать лишением свободы до 12 лет — комитет рекомендовал расширить понятие военных преступлений

За незаконное перемещение, неоправданную задержку репатриации, а также вербовку детей предлагается наказывать лишением свободы на срок до 12 лет.

Кабмин предлагает упростить процедуру изменения целевого назначения сельскохозяйственных земельных участков государственной собственности

Правительство предлагает изменения в Земельный кодекс и другие законы относительно земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Головенко
    Олег Головенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Андрій Парінов
    Андрій Парінов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду