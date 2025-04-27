ООН продлила выплаты пенсионерам и людям с инвалидностью – помощь останется до конца мая

Украинцы будут получать помощь до мая включительно.

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Министерство социальной политики сообщило, что дополнительные выплаты от ВПП ООН для пенсионеров, людей без права на пенсию и лиц с инвалидностью продлены до конца мая.

Как уточнили в ведомстве, в рамках этой программы 507 тысяч украинцев ежемесячно получают помощь на общую сумму 272 миллиона гривен.

Размер поддержки определяется как разница между получаемой пенсией (или социальной выплатой) и суммой в 3 250 гривен.

Например, если человек получает социальную выплату в размере 2 700 гривен, он дополнительно получает от ВПП ООН еще 550 гривен.

Дополнительных обращений от получателей помощи не требуется — выплаты будут осуществляться тем же способом, каким начисляются пенсии или социальные пособия (на банковскую карту или через Укрпочту).

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