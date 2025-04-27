ООН продовжила виплати пенсіонерам і людям з інвалідністю – допомога залишиться до кінця травня

Українці отримуватимуть допомогу до травня включно.

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Міністерство соціальної політики повідомило, що додаткові виплати від ВПП ООН для пенсіонерів, людей без права на пенсію та осіб з інвалідністю продовжено до кінця травня.

Як уточнили у відомстві, в рамках цієї програми 507 тисяч українців щомісяця отримують допомогу на загальну суму 272 мільйони гривень.

Розмір підтримки визначається як різниця між отримуваною пенсією (або соціальною виплатою) та сумою у 3 250 гривень.

Наприклад, якщо людина отримує соціальну виплату у розмірі 2 700 гривень, вона додатково отримує від ВПП ООН ще 550 гривень.

Додаткових звернень від отримувачів допомоги не потрібно — виплати здійснюватимуться тим самим способом, яким нараховуються пенсії або соціальні виплати (на банківську картку або через Укрпошту).

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