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Більшість слідчих суддів не вникають у матеріали клопотань слідчих на «узаконення» обшуків, доки беззаконня не торкнеться них самих — адвокат

15:25, 27 квітня 2025
«Гірко те, що більшість слідчих суддів навіть не вникають в матеріали клопотань, які їм для «узаконення» обшуків подають слідчі, та просто підмахують своїми підписами ці папірці. А коли під каток потрапляють вже ці ж самі судді, що вчора підмахували папірці, то вони кричать: Рятуйте! Бо вчора ж не думали, що беззаконня може торкнутись і їх», зазначила адвокат.
Більшість слідчих суддів не вникають у матеріали клопотань слідчих на «узаконення» обшуків, доки беззаконня не торкнеться них самих — адвокат
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Значна частина слідчих суддів навіть не робить спроби вникнути у матеріали клопотань, які їм для «узаконення» обшуків подають слідчі, та просто ставить свої підписи на відповідні папери. Така ситуація може тривати доти, доки самі судді не відчують на собі «каток системи».

Це відмітила адвокат Аліна Самарець, коментуючи питання про законність «невідкладних обшуків» без ухвали слідчого судді, які почастішили останнім часом.

«Гірко те, що більшість слідчих суддів навіть не вникають в матеріали клопотань, які їм для «узаконення» обшуків подають слідчі, та просто підмахують своїми підписами ці папірці. А коли під каток потрапляють вже ці ж самі судді, що вчора підмахували папірці, то вони кричать: Рятуйте! Гвалтують! Бо вчора ж не думали, що беззаконня може торкнутись і їх. Тих же суддів, які все ж думають головою, а не співучаствують в беззаконні, Система намагається зламати і викинути на смітник «правосуддя». От так і живемо. Поки всі, без винятку, слідчі судді не стануть запорукою дотримання всіма, без винятку, норм КПК, не стануть «бити по руках» недобросовісних фантастів в погонах та зі спеціальними званнями, то нічого в нас не зміниться», підкреслила Аліна Самарець.

Вона зазначила, що наразі шаблони постанови «ліпляться під копірку та підписуються одним слідчим, а дані житла і обшукуваної особи вписуються вже на місці іншим слідчим».

«Я зараз не тільки про обшуки у колег. Те ж саме масово відбувається і у пересічних громадян», зазначила Самарець.

«Таке враження, що правоохоронці вирішили виправдати свої дії з незаконними обшуками тим, що от бачите: з суду інформація зливається, тому ми вимушені ліпити самі собі постанови і проникати до житла людей, щоб жоден комар не дізнався. А потім вже сунемось до слідчого судді», пояснила адвокат.

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адвокат обшук слідчий

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Більшість слідчих суддів не вникають у матеріали клопотань слідчих на «узаконення» обшуків, доки беззаконня не торкнеться них самих — адвокат

«Гірко те, що більшість слідчих суддів навіть не вникають в матеріали клопотань, які їм для «узаконення» обшуків подають слідчі, та просто підмахують своїми підписами ці папірці. А коли під каток потрапляють вже ці ж самі судді, що вчора підмахували папірці, то вони кричать: Рятуйте! Бо вчора ж не думали, що беззаконня може торкнутись і їх», зазначила адвокат.

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