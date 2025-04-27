Большинство следственных судей не вникают в материалы ходатайств следователей об «узаконивании» обысков, пока беззаконие не коснется их самих — адвокат

«Горько то, что большинство следственных судей даже не вникают в материалы ходатайств, которые им для «узаконивания» обысков подают следователи, и просто подписывают эти бумажки. А когда под каток попадают уже сами судьи, которые вчера подписывали эти бумажки, они кричат: Спасите! Потому что вчера они не думали, что беззаконие может коснуться и их», — отметила адвокат.

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Значительная часть следственных судей даже не пытается вникнуть в материалы ходатайств, которые им для «узаконивания» обысков подают следователи, и просто ставит свои подписи на соответствующих бумагах. Такая ситуация может продолжаться, пока сами судьи не почувствуют на себе «каток системы».

Об этом сообщила адвокат Алина Самарец, комментируя вопрос о законности «неотложных обысков» без постановления следственного судьи, которые участились в последнее время.

«Горько то, что большинство следственных судей даже не вникают в материалы ходатайств, которые им для «узаконивания» обысков подают следователи, и просто подписывают эти бумажки. А когда под каток попадают уже сами судьи, которые вчера подписывали эти бумажки, они кричат: Спасите! Насилуют! Потому что вчера они не думали, что беззаконие может коснуться и их. Тех же судей, которые все же думают головой, а не соучаствуют в беззаконии, Система пытается сломать и выбросить на свалку «правосудия». Вот так и живем. Пока все без исключения следственные судьи не станут гарантом соблюдения всеми без исключения норм УПК, не начнут «бить по рукам» недобросовестных фантазеров в погонах и со специальными званиями, ничего у нас не изменится», — подчеркнула Алина Самарец.

Она отметила, что сейчас шаблоны постановлений «лепятся под копирку и подписываются одним следователем, а данные жилья и обыскиваемого лица вписываются уже на месте другим следователем».

«Я сейчас не только про обыски у коллег. То же самое массово происходит и с обычными гражданами», — отметила Самарец.

«Такое впечатление, что правоохранители решили оправдать свои действия с незаконными обысками тем, что, мол, видите: из суда информация сливается, поэтому мы вынуждены лепить сами себе постановления и проникать в жилье людей, чтобы ни один комар не узнал. А потом уже суемся к следственному судье», — объяснила адвокат.

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