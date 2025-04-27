У США пройшли перші у світі перегони сперматозоїдів

За перемогу боролися двоє місцевих студентів.

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В американському Лос-Анджелесі відбулися перші у світі перегони сперматозоїдів. Про це повідомляє Daily Mail.

Захід, на який його організатори змогли залучити 1,4 млн доларів, відбувся в LA Center Studios, де зазвичай показуються такі голлівудські фільми, як «Дюна», «Топ Ган: Маверік», «Містер і місіс Сміт». Квитки коштували від 20 доларів до 1000 доларів.

За перемогу боролися двоє місцевих студентів. У них було зібрано сперматозоїди, які потім в режимі реального часу долали 20-сантиметрову «трасу», що відтворювала жіночу репродуктивну систему. Процес транслювали у форматі 3D-анімації через мікроскоп.

Переможець отримав грошовий приз у 10 тисяч доларів.

Організатором заходу виступив стартап Sperm Racing. Його засновники намагалися привернути увагу до проблеми зниження чоловічої фертильності більш ніж на 50% за останні 50 років.

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