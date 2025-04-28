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Нацбанк випустив в обіг монету з лосем – як виглядає

00:00, 28 квітня 2025
Номінал пам’ятної монети – 5 грн, вона виготовлена з нейзильберу.
Нацбанк випустив в обіг монету з лосем – як виглядає
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Напередодні 39-ї річниці Чорнобильської катастрофи Національний банк України ввів у обіг нову пам’ятну монету під назвою «Чорнобиль. Відродження. Лось європейський». Випуск відбувся 25 квітня.

Монета стала п’ятою в серії, присвяченій відродженню дикої природи на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Лось європейський (Alces alces) — найбільший представник родини оленевих в Україні, який із 2017 року занесений до Червоної книги. Його повернення у Чорнобильський заповідник символізує силу природи, яка здатна відновлюватися навіть після масштабних катастроф.

Присутність цього виду на території зони відчуження підкреслює важливість збереження біорізноманіття та відповідального ставлення до довкілля.

Як виглядає монета?

На реверсі зображено європейського лося на тлі природного пейзажу (елемент оздоблення — тамподрук), а також лосицю з малям угорі. На аверсі розміщено символічне «колесо життя», яке втілює ідею відродження природи: стилізований міжнародний знак «Радіаційна загроза», оповитий листям, навколо якого зображені тварини зони відчуження — чорний лелека, кінь Пржевальського, рись, зубр, лось та бурий ведмідь.

Деталі випуску:

  • Номінал: 5 гривень
  • Матеріал: нейзильбер
  • Тираж: 40 тисяч штук (з них 20 тисяч — у сувенірному пакованні)

Придбати монету можна буде вже з 29 квітня.

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НБУ

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