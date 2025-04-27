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Україна та НАТО визначили пріоритети роботи JATEC

18:59, 27 квітня 2025
Сторони обговорили подальшу оборонну підтримку України та поглиблення співпраці з Альянсом, в тому числі використання ресурсів і механізмів Ініціативи НАТО з підтримки безпеки і підготовки для України для посилення оборонних спроможностей.
Україна та НАТО визначили пріоритети роботи JATEC
Фото: facebook.com/UA.EU.NATO
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У Києві відбулося засідання Старшої наглядової ради Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) за участі голови наглядової ради, помічника генерального секретаря НАТО з питань операцій Томаса Гоффуса.  Про це повідомив Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - Міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.

Участь у засіданні також взяли заступник Міністра оборони України Сергій Боєв, заступник головнокомандувача ЗСУ бригадний генерал Олег Апостол, командувач JATEC бригадний генерал Войцех Озга та інші.

Під час зустрічі обговорили стратегічні питання діяльності JATEC, реалізацію попередніх організаційних завдань, а також шляхи подальшого розвитку Центру. Окрему увагу приділили залученню нових партнерів до роботи Спільного центру, розбудові стійкості інформаційних систем, підтримці напрямів освіти і підготовки, розвитку взаємосумісності та розробці рішень для подолання викликів на полі бою.

Також у межах візиту Томаса Гоффуса відбулась зустріч помічника генерального секретаря з віцепремʼєркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністеркою юстиції України Ольгою Стефанішиною.

Сторони обговорили подальшу оборонну підтримку України та поглиблення співпраці з Альянсом, в тому числі використання ресурсів і механізмів Ініціативи НАТО з підтримки безпеки і підготовки для України для посилення оборонних спроможностей.

 «Україна та НАТО стають ближчими, щоб розвивати взаємодію та спільні зусилля в кількох сферах, включаючи стійкість, захист цивільних осіб та нові технології. Наша діяльність у рамках JATEC демонструє спільне зобов’язання як Альянсу, так і України швидко та спільно виконувати поставлені завдання», – зазначив помічник генерального секретаря НАТО Том Гоффус.

За підсумками Старша наглядова рада JATEC визначила чіткі критерії для досягнення повних операційних спроможностей Центру, а також затвердила плани роботи на 2025–2026 роки.

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НАТО Україна

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