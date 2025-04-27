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В Миколаєві чоловік влаштував стрілянину біля магазину через зауваження

16:10, 27 квітня 2025
Постраждалого з тяжкими травмами госпіталізували.
В Миколаєві чоловік влаштував стрілянину біля магазину через зауваження
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У неділю, 27 квітня, у Миколаєві на проспекті Героїв України чоловік під час конфлікту вистрілив у іншого після зауваження щодо своєї поведінки. Поліція затримала нападника та відкрила кримінальне провадження. Про це повідомив офіційний сайт поліції Миколаївської області.

Зазначається, що у магазині між чоловіками виникла суперечка через стан алкогольного сп’яніння одного з них.

Після словесної перепалки нетверезий фігурант уже на вулиці дістав пістолет і вистрілив чоловіку у груди, після чого втік.

Потерпілого, 26-річного чоловіка, забрала швидка допомога. Його стан медики оцінюють як тяжкий.

«Сьогодні завдяки камерам відеоспостереження системи «Безпечне місто» правоохоронці оперативно встановили та затримали чоловіка», - повідомив голова Миколаївської ОВА Олег Сєнкевич.

За повідомленням поліції, нападником виявився 38-річний місцевий мешканець. Йому інкримінують замах на умисне вбивство з хуліганських. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

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Національна поліція Миколаїв

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