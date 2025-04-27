Зеленський нагадав, що РФ продовжує ігнорувати пропозицію США щодо повного припинення вогню

Володимир Зеленський наголосив, що потрібен більш відчутний тиск на Росію, щоб дати більше можливостей реальній дипломатії.

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Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Росія продовжує ігнорувати пропозицію Сполучених Штатів щодо повного й безумовного припинення вогню.

«Україна продовжує захищати свою незалежність і землю в боях. Ситуація на фронті та реальна активність російської армії доводять, що наявного тиску світу на Росію заради завершення цієї війни недостатньо. Скоро буде вже пів сотні днів, як РФ ігнорує пропозицію Сполучених Штатів щодо повного й безумовного припинення вогню. Україна прийняла цю пропозицію ще 11 березня.

Потрібен більш відчутний тиск на Росію, щоб дати більше можливостей реальній дипломатії. Дякую всім у світі, хто з Україною», - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Дональд Трамп після зустрічі із Володимиром Зеленським допустив, що Путін просто «тягне час».

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що Росія понад 2000 разів порушила «великоднє перемир’я».

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