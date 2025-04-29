Сколько весит – столько и платите – Новая почта изменила правила расчета стоимости доставки за границу

«Новая почта» изменила подход к доставке малых грузов.

Фото: biz.nv.ua

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Компания «Новая почта» обновила тарифы на международную доставку посылок. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отныне стоимость доставки рассчитывается по фактическому весу отправления, а не по объемному. Например, если нужно отправить шляпу весом 250 граммов, платить придется только за этот вес, независимо от размера упаковки.

Кроме того, компания ввела новую градацию тарифов для мелких грузов: теперь цена определяется не по широким весовым категориям (до 2 кг или до 10 кг), а по фактическому весу - например, отдельные тарифы для 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг и т. д.

Больше информации о новых условиях можно найти на официальном сайте «Новой почты».

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