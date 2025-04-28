Юридические лица должны уплатить налоги за І квартал до 29 апреля – ГНС

29 апреля – крайний срок уплаты авансовых взносов.

Фото: news.dtkt.ua

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Государственная налоговая служба напоминает: 29 апреля 2025 года, во вторник, истекает срок уплаты отдельных налогов по итогам I квартала текущего года для юридических лиц.

Речь идет об уплате:

авансового взноса по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка;

авансового взноса по транспортному налогу.

Налоговая служба также напоминает, что реквизиты счетов для уплаты налогов, сборов и платежей, открытые Государственной казначейской службой Украины, своевременно доводятся до налогоплательщиков. Они доступны в центрах обслуживания плательщиков, на субсайте соответствующего территориального органа ГНС и на официальном вебпортале ГНС.

Кроме того, с помощью Электронного кабинета налогоплательщики могут автоматически определить актуальные реквизиты счетов для уплаты налогов, сборов, платежей и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на текущую дату.

В налоговой призывают не медлить и своевременно выполнить обязанности по уплате налогов.

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