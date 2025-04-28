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В Украине появится единый цифровой музей памятных мест

21:06, 28 апреля 2025
В Минразвития ожидают, что оцифрованные данные будут представлены на нескольких языках и доступны для просмотра, в том числе благодаря VR-технологиям.
В Украине появится единый цифровой музей памятных мест
Иллюстративное изображение: mccukraine.com
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Украина планирует создать единый цифровой музей и проложить по нему национальный маршрут. Как пишет Укринформ, об этом заявила первый заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум во время форума «Стратегия развития культуры в Украине на 2025-2030 годы».

«Мы решили, что каждая область предоставит нам предложения по созданию пилотных пяти мест памяти. Мы их обсудим и предложим способ, как их зафиксировать, добавить на единый сайт. Это будет единый цифровой музей, а собранные в нем сведения будут положены в основу большого национального маршрута», — сказала Шкрум.

По ее словам, в Минразвития ожидают, что оцифрованные данные будут представлены на нескольких языках и доступны для просмотра, в том числе благодаря VR-технологиям.

«Это должно быть что-то лаконичное. Это не будет масштабный проект на миллионы долларов, ...зато новые технологии позволят даже лучше показать некоторые вещи», — добавила заместитель министра.

Она подчеркнула, что физические места, подлежащие мемориализации, должны быть инклюзивными, чтобы люди с физическими ограничениями, которых будет много, в том числе среди ветеранов этой войны, могли добраться до них.

Отмечается, что по итогам нескольких рабочих встреч по созданию маршрута мемориализации уже получено несколько предложений, которые могут стать основой стандартов проекта.

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Украина

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