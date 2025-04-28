Восстановительное правосудие в действии — на Буковине впервые применена медиация в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении тяжкого преступления

Несовершеннолетний признал вину, возместил ущерб потерпевшим, а суд назначил ему более мягкое наказание благодаря процедуре медиации.

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На Буковине впервые применили медиацию в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Так, в рамках пилотного проекта «Программа восстановительного правосудия с участием несовершеннолетних, подозреваемых или обвиняемых в совершении уголовного правонарушения» ювенальные прокуроры Черновицкой окружной прокуратуры реализовали первый на Буковине кейс, касающийся совершения несовершеннолетним тяжкого преступления (ч. 4 ст. 185 УК Украины — кража, совершённая в условиях военного положения).

При участии прокурора и медиатора Центра бесплатной правовой помощи между осуждённым и потерпевшими было достигнуто соглашение. Несовершеннолетний признал вину, извинился перед потерпевшими и возместил причинённый ущерб.

Благодаря реализации программы суд учёл усилия сторон по восстановлению справедливости и назначил подростку более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи, — в виде пробационного надзора сроком на 1 год 6 месяцев.

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