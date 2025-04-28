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Конклав для избрания нового Папы Римского начнется не ранее 6 мая

14:04, 28 апреля 2025
В Сикстинской капелле готовятся к выборам нового главы Католической церкви.
Конклав для избрания нового Папы Римского начнется не ранее 6 мая
Фото: Reuters
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Кардиналы Католической церкви соберутся на конклав в Ватикане 7 мая, сообщает агентство Reuters. В понедельник, 28 апреля, они впервые встретились после похорон Папы Франциска, чтобы обсудить дату начала тайного голосования и избрания нового главы Церкви. Официальное решение о начале конклава ожидается ближе к середине дня по киевскому времени. По предварительной информации, голосование должно начаться не ранее 6 мая.

Сикстинскую капеллу, где проходят конклавы, закрыли для туристов, готовя ее к избирательному процессу.

Предыдущие конклавы 2005 и 2013 годов продолжались по два дня. Однако шведский кардинал Андерс Арборелиус предположил, что на этот раз выборы могут затянуться, ведь многие кардиналы, назначенные Папой Франциском, ранее не были знакомы между собой. Франциск активно назначал кардиналов из стран, которые ранее не имели своих представителей в Коллегии кардиналов, в частности из Мьянмы, Гаити и Руанды.

«Мы не знакомы», - отметил Арборелиус, один из 135 кардиналов в возрасте до 80 лет, которые имеют право голоса на конклаве.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о фаворитах на престол после смерти Франциска.

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