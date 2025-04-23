Кто станет новым Папой Римским — фавориты на престол после смерти Франциска

Ватикан готовится к белому дыму, который может символизировать либо возвращение к традициям, либо продолжение реформ.

Фото: vaticannews.va

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После смерти Папы Римского Франциска католический мир готовится к конклаву, который выберет нового главу Католической церкви.

Ожидается, что выборы нового понтифика начнутся через 2–3 недели после похорон Папы в Сикстинской капелле Ватикана. Теоретически Папой может стать любой крещёный католик-мужчина, однако последние 700 лет на этот пост избираются исключительно кардиналы.

Издание Politico назвало имена вероятных претендентов на папский престол.

Возвращение Италии

Исторически Италия доминировала в Ватикане — 217 из 266 пап были итальянцами. Однако последние три понтифика были не из Италии.

Кардинал Пьетро Паролин (70 лет) — государственный секретарь Ватикана, один из ближайших советников Франциска. Известный дипломат, восстанавливал отношения с Китаем. В то же время его критикуют за чрезмерную бюрократичность и недостаток пастырского опыта. Одни считают его скрытым консерватором, другие — умеренным прогрессистом.

Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла (60 лет) — латинский патриарх Иерусалима. Имеет большой опыт на Ближнем Востоке, поддерживает взгляды Франциска на экологию и межрелигиозный диалог. Его относительная молодость может сыграть против него, так как кардиналы неохотно выбирают Папу, который может оставаться на посту несколько десятилетий.

Кандидаты не из Европы

Франциск стал первым неевропейским Папой с VIII века. Продолжится ли эта тенденция?

Кардинал Луис Тагле (67 лет, Филиппины) — единомышленник Франциска, делает акцент на социальной справедливости. Пользуется поддержкой кардиналов из Азии и Латинской Америки.

Кардинал Питер Тарксон (76 лет, Гана) — считался фаворитом ещё в 2013 году. Возглавлял Папский совет справедливости и мира. Его избрание стало бы историческим — первый африканский Папа в современной истории.

Кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу (Демократическая Республика Конго) и кардинал Жайме Спенглер (Бразилия) — влиятельные представители быстрорастущих католических общин в развивающихся странах.

Франциск значительно изменил географический склад Коллегии кардиналов, сделав её менее европоцентричной. Это открыло дорогу для кандидатов из Азии, Африки и Латинской Америки.

Консервативный лагерь

Кардинал Рэймонд Берк (США) — открытый критик Франциска, однако его шансы на избрание невелики.

Кардинал Петер Эрдо (Венгрия) — более реалистичный кандидат от традиционалистов. Поддерживается премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, отстаивает традиционное европейское видение Церкви.

Несмотря на то, что большинство избирателей были назначены самим Франциском (110 из 138), многие из них представляют более консервативные регионы.

«Путь к белому дыму, который возвестит об избрании нового Папы, будет непростым», — подчеркивает Politico.

Ранее Ватикан обнародовал духовное завещание Папы Римского, где он высказал свои последние пожелания по поводу места захоронения.

Также в Ватикане сообщили, что похороны Папы Римского Франциска пройдут в субботу, 26 апреля.

21 апреля умер Папа Римский Франциск в возрасте 88 лет.

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