OpenAI готова купить Chrome в Google, если суд обяжет компанию продать браузер

Компания OpenAI заинтересована в приобретении браузера Chrome.

Фото: scmp.com

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Компания OpenAI заявила о готовности приобрести Chrome у Google в случае, если суд обяжет Google продать браузер в рамках антимонопольного разбирательства, пишет Bloomberg.

По словам Ника Терли, главы ChatGPT, интеграция браузера с продуктами OpenAI позволит компании расширить доступ к ИИ-технологиям для пользователей, а также предоставить им более удобный интерфейс.

Терли подчеркнул, что возможности, которые могут открыться для OpenAI в случае покупки Chrome, будут «невероятными».

«Мы считаем, что наличие нескольких партнеров, и в частности API Google, позволит нам предоставлять пользователям лучший продукт», - сказал он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минюст США стремится к тому, чтобы суд обязал Google продать самый популярный браузер в мире Chrome в рамках антимонопольного судебного процесса.

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