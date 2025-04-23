Во Львовской области будут судить экс-чиновника областной МСЭК, которого уличили в сокрытии имущества и доходов

Фигурант не внес в декларацию сведения об автомобилях, скрыл пользование парковочным местом, не задекларировал доходы от отчуждения транспортного средства, финансовые обязательства по инвестиционным договорам, а также покупки ювелирных изделий в элитных бутиках.

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Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя главного врача Львовской областной МСЭК, который умышленно задекларировал недостоверную информацию. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

В марте 2024 года должностное лицо подало ежегодную декларацию, в которой указало недостоверные сведения на сумму более 11 млн гривен.

Следствием установлено, что фигурант не внес в декларацию сведения об автомобилях Mercedes-Benz GLE 300D Coupe и BMW X5, которые были оформлены на третьих лиц, но использовались им. Кроме того, он скрыл пользование парковочным местом, не задекларировал доходы от отчуждения транспортного средства, финансовые обязательства по инвестиционным договорам, а также покупки ювелирных изделий в элитных бутиках Львова.

Бывшему должностному лицу инкриминируется декларирование недостоверной информации, то есть умышленное внесение заведомо ложных данных в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

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