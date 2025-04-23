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Минобороны разработало техническую документацию на бронековдру

15:12, 23 апреля 2025
Минобороны одобрило инновационное бронеодеяло для фронта.
Минобороны разработало техническую документацию на бронековдру
Фото: mod.gov.ua
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Министерство обороны Украины утвердило нормативно-техническую документацию на новое средство индивидуальной защиты для военных - защитный тент, также известный как бронеодеяло. Об этом сообщили в ведомстве, подчеркнув, что новая разработка отвечает потребностям современного поля боя.

По словам директора Департамента политики закупок Минобороны Глеба Каневского, речь идет об очередном шаге к усилению безопасности личного состава. «Наша главная задача - обеспечить военных современными средствами защиты», - отметил Каневский. Он также сообщил, что в течение 2024-2025 годов закупочное агентство МОУ ДОТ заключило контракты на почти 13,2 млрд грн на средства индивидуальной защиты.

Бронеодеяло обеспечивает противопротыкательную и противоосколочную защиту в соответствии со стандартами STANAG 2920 Ed.3 / AEP 2920 Ed.AVer.2. Его основой является мягкий баллистический элемент, изготовленный из многослойного эластичного материала в герметичном водоупорном чехле.

В развернутом виде размер бронеодеяла составляет 160 на 80 см, вес - около 10 кг. Благодаря возможности складывать его в несколько слоев, средство можно использовать как мобильный щит, прикрепив на руку или плечо. Для транспортировки предусмотрены плечевые лямки с возможностью регулировки.

Начальник Центрального управления развития материального обеспечения подполковник Максим Кайола подчеркнул практическую ценность изделия: «Бронеодеяло позволяет мгновенно укрыться от обстрела, завесить окно или дверь, защитить технику. Это не просто тент - это средство выживания, которое может спасти жизнь».

Минобороны призывает отечественных производителей и поставщиков сообщить о готовности изготовить образцы бронеодеял и предоставить их на безвозмездной основе для военных (исследовательских) испытаний. Подать заявку можно через форму №3 на сайте «Партнер МОУ».

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Минобороны

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