Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

В Херсоне из-за обстрела повреждены здания судебных учреждений, фото

11:36, 23 апреля 2025
Повреждены здания и помещения, служебные средства и гражданские автомобили.
В Херсоне из-за обстрела повреждены здания судебных учреждений, фото
Фото: Служба судебной охраны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба судебной охраны сообщает, что 22 апреля при обстреле РФ пострадали объекты системы правосудия Херсона.

В результате падения обломков повреждены здания и помещения, служебные транспортные средства, гражданские автомобили и авто работников судебных учреждений.

Административные здания и помещения получили значительные повреждения, в частности, поврежден фасад зданий, более 20 окон, крыши, коммуникационные сооружения и технические помещения и въездные ворота.

Сотрудники органа системы правосудия и сотрудники Службы судебной охраны не пострадали.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Херсон Служба судебной охраны обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс в общие апелляционные суды может состояться по новым правилам – что говорят в ВККС

ВККС хочет провести конкурс в общие апелляции максимально быстро и без пробуксовок со стороны Общественного совета добропорядочности.

Законопроект Третьяковой об ограничении выплаты пенсий работающим прокурорам передали на рабочую группу

Комитет по вопросам социальной политики решил передать законопроект об ограничении пенсий прокурорам на доработку рабочей группе.

Пенсионный фонд сможет требовать возврата средств, выплаченных по необоснованному листку нетрудоспособности — комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет по вопросам социальной политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о внесении изменений в процесс возврата средств страховых выплат в случае установления необоснованности выдачи листка нетрудоспособности.

В Верховной Раде обсуждают запрет российской музыки на стриминговых платформах и усиление санкций для граждан и бизнеса за ее воспроизведение

Народные депутаты вместе с общественными деятелями обсудили пути усложнения возможностей прослушивания песен на русском языке и введения санкций за публичное воспроизведение российской музыки, которые должны стать ощутимыми для физических и юридических лиц.

Верховный Суд разъяснил нюансы оформления права пользования земельным участком совладельцами многоквартирного дома в пределах, необходимых для его обслуживания

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу ОСМД по делу о его иске к Главному управлению Нацполиции об отмене права постоянного пользования земельным участком.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео