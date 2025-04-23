50 тысяч долларов за выезд за границу после снятия с воинского учета — в Киеве задержали организатора схемы

За деньги злоумышленник обещал помочь военнообязанному уехать за границу, оформив документы о фиктивной инвалидности и сняв его с военного учета.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве задержали злоумышленника, который обещал помочь военнообязанному выехать за границу, оформив документы о фиктивной инвалидности и сняв его с воинского учета. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что помощь в оформлении всех необходимых документов для прохождения медосмотра и ТЦК 34-летний организатор оценил в 50 тысяч долларов.

«Таким образом снятый с учета военнообязанный мог совершенно легально выехать за границу», — уточнили в прокуратуре.

Во время получения денег и документов от «клиента» организатор схемы был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 060 760 гривен.

Во время обыска у мужчины обнаружили гранату и оружие, которые направлены на экспертизу.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.