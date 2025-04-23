Андрей Ермак сообщил, что прибыл в Лондон на переговоры вместе с Умеровым и Сибигой

«Сегодня будем говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования», — отметил Андрей Ермак.

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Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак 23 апреля сообщил, что прибыл в Лондон на переговоры.

«Прибыли в Лондон вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Несмотря на все, будем работать ради мира. Встретимся с американскими и европейскими собеседниками, которые находятся сегодня в британской столице. Путь к миру непрост, но Украина была и остается приверженной мирным усилиям.

Еще в Джидде в марте и позже на других встречах Украина четко продемонстрировала, что не является препятствием на пути к миру.

Сегодня будем говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и устойчивого мира», — отметил Ермак.

Напоминаем, что МИД Великобритании сообщило, что встреча по мирным переговорам по Украине с участием министров иностранных дел, запланированная на сегодня, откладывается. «Переговоры на официальном уровне продолжатся, но они закрыты для СМИ», — добавили там.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио и специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, участвовавшие в переговорах в Париже на прошлой неделе, на переговорах в Лондоне отсутствуют. Вместе с тем позицию США может представить специальный представитель президента США Кит Келлог.

Ранее иностранные медиа также опубликовали полную версию «мирного плана Дональда Трампа».

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