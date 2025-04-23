Андрій Єрмак повідомив, що прибув до Лондона на перемовини разом з Умєровим та Сибігою

«Сьогодні будемо говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання», — зазначив Андрій Єрмак.

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Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак 23 квітня повідомив, що прибув до Лондона на перемовини.

«Прибули до Лондона разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Попри все, будемо працювати заради миру. Зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці.

Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям.

Ще в Джидді в березні та згодом на інших зустрічах Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру.

Сьогодні будемо говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру», - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, що МЗС Великої Британії повідомило, що зустріч щодо мирних переговорів по Україні за участі міністрів закордонних справ, запланована на сьогодні, відкладається. «Переговори на офіційному рівні триватимуть, але вони закриті для ЗМІ», додали там.

Очільник Держдепу США Марко Рубіо та спецпосланник Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, які брали участь у перемовинах в Парижі минулого тижня, на переговорах у Лондоні будуть відсутні. Разом з тим, позицію США може представити спецпредставник Президента США Кіт Келлог.

Раніше іноземні ЗМІ також опублікували повну версію «мирного плану Дональда Трампа».

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