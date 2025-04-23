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«Корисний у цивільному житті» — не аргумент – на Одещині судили чоловіка за ухилення від мобілізації

18:48, 23 квітня 2025
Жителя Одещини засудили до трьох років ув’язнення за ухилення від мобілізації.
«Корисний у цивільному житті» — не аргумент – на Одещині судили чоловіка за ухилення від мобілізації
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У Роздільнянському районі Одеської області чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за відмову отримати повістку та ухилення від мобілізації. Відповідний вирок ухвалив місцевий суд у справі №511/488/25.

Як зазначається в судових матеріалах, у грудні 2024 року чоловіка визнали придатним до проходження військової служби у частинах забезпечення, навчальних центрах, підрозділах зв’язку, логістики, охорони та інших структурах. Проте він категорично відмовився отримати повістку.

Під час розгляду справи обвинувачений пояснив, що його зупинили працівники ТЦК на блокпосту, оскільки він перебував у розшуку. За його словами, він працює на посаді, яка нібито передбачає бронювання, а також має проблеми зі здоров’ям. Чоловік стверджував, що кілька днів провів у ТЦК, пройшов військово-лікарську комісію, але відмовився прийняти так звану «бойову повістку», аргументуючи це тим, що може бути кориснішим державі в цивільному житті.

У суді з’ясували, що за місцем роботи чоловік офіційно не був заброньований. Його дії кваліфікували за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову під час мобілізації.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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Одеса повістка ТЦК мобілізація

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