«Полезен в гражданской жизни» – не аргумент – в Одесской области судили мужчину за уклонение от мобилизации

Жителя Одесской области приговорили к трем годам заключения за уклонение от мобилизации.

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В Раздельнянском районе Одесской области мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за отказ получить повестку и уклонение от мобилизации. Соответствующий приговор вынес местный суд по делу №511/488/25.

Как отмечается в судебных материалах, в декабре 2024 года мужчину признали годным к прохождению военной службы в частях обеспечения, учебных центрах, подразделениях связи, логистики, охраны и других структурах. Однако он категорически отказался получить повестку.

При рассмотрении дела обвиняемый пояснил, что его остановили работники ТЦК на блокпосту, поскольку он находился в розыске. По его словам, он работает на должности, которая якобы предусматривает бронирование, а также имеет проблемы со здоровьем. Мужчина утверждал, что несколько дней провел в ТЦК, прошел военно-врачебную комиссию, но отказался принять так называемую «боевую повестку», аргументируя это тем, что может быть полезнее государству в гражданской жизни.

В суде выяснили, что по месту работы мужчина официально не был забронирован. Его действия квалифицировали по статье 336 Уголовного кодекса Украины - уклонение от призыва по мобилизации.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

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