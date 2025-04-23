50 тисяч доларів за виїзд за кордон після зняття з військового обліку — у Києві затримали організатора схеми

За гроші зловмисник обіцяв допомогти військовозобов’язаному виїхати за кордон, оформивши документи про фіктивну інвалідність та знявши його з військового обліку.

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У Києві затримали зловмисника, який обіцяв допомогти військовозобов’язаному виїхати за кордон, оформивши документи про фіктивну інвалідність та знявши його з військового обліку. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що допомогу в оформленні усіх необхідних документів для проходження медичного огляду та ТЦК 34-річний організатор оцінив у 50 тисяч доларів.

«Таким чином знятий з обліку військовозобов’язаний чоловік міг цілком легально виїхати за кордон», — уточнили у прокуратурі.

Під час отримання грошей та документів від «клієнта» організатора схеми затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у сумі 2 060 760 гривень.

Під час обшуку у чоловіка виявили гранату та зброю, яку направлять на експертизу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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