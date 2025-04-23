Міноборони розробило технічну документацію на бронековдру

Міноборони схвалило інноваційну бронековдру для фронту.

Фото: mod.gov.ua

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Міністерство оборони України затвердило нормативно-технічну документацію на новий засіб індивідуального захисту для військових — захисний тент, також відомий як бронековдра. Про це повідомили у відомстві, підкресливши, що нова розробка відповідає потребам сучасного поля бою.

За словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, йдеться про черговий крок до посилення безпеки особового складу. «Наше головне завдання — забезпечити військових сучасними засобами захисту», — зазначив Канєвський. Він також повідомив, що протягом 2024–2025 років закупівельна агенція МОУ ДОТ уклала контракти на майже 13,2 млрд грн на засоби індивідуального захисту.

Бронековдра забезпечує протикульний та протиосколковий захист відповідно до стандартів STANAG 2920 Ed.3 / AEP 2920 Ed.AVer.2. Її основою є м’який балістичний елемент, виготовлений із багатошарового еластичного матеріалу в герметичному водотривкому чохлі.

У розгорнутому вигляді розмір бронековдри становить 160 на 80 см, вага — близько 10 кг. Завдяки можливості складати її в кілька шарів, засіб можна використовувати як мобільний щит, прикріпивши на руку або плече. Для транспортування передбачені плечові лямки з можливістю регулювання.

Начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення підполковник Максим Кайола підкреслив практичну цінність виробу: «Бронековдра дозволяє миттєво укритись від обстрілу, завісити вікно або двері, захистити техніку. Це не просто тент – це засіб виживання, який може врятувати життя».

Міноборони закликає вітчизняних виробників та постачальників повідомити про готовність виготовити зразки бронековдр та надати їх на безоплатній основі для військових (дослідних) випробувань. Подати заявку можна через форму №3 на сайті «Партнер МОУ».

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