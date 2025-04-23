OpenAI готова купити Chrome у Google, якщо суд зобов’яже компанію продати браузер

Компанія OpenAI зацікавлена в придбанні браузера Chrome.

Фото: scmp.com

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Компанія OpenAI заявила про готовність придбати Chrome у Google у разі, якщо суд зобов’яже Google продати браузер у межах антимонопольного розслідування, пише Bloomberg.

За словами Ніка Терлі, керівника ChatGPT, інтеграція браузера з продуктами OpenAI дозволить компанії розширити доступ до ІІ-технологій для користувачів, а також надати їм зручніший інтерфейс.

Терлі наголосив, що можливості, які можуть відкритися для OpenAI у разі придбання Chrome, будуть «неймовірними».

«Ми вважаємо, що наявність кількох партнерів, і зокрема API Google, дозволить нам надавати користувачам кращий продукт», — сказав він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Мінюст США прагне, щоб суд зобовʼязав Google продати найпопулярніший браузер у світі Chrome в рамках антимонопольного судового процесу.

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