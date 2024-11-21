Прокурори Мін’юсту США вимагають від Google примусового продажу браузеру Chrome і компанії Android

Вимога прокурорів до Google продати їх популярний браузер є одним із останніх кроків антимонопольних органів Байдена до того, як Трамп прийме кермо влади – WP

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Мінюст США прагне, щоб суд зобовʼязав Google продати найпопулярніший браузер у світі Chrome в рамках антимонопольного судового процесу.

«Міністерство юстиції США намагається змусити Google продати свій браузер Chrome і внести інші серйозні зміни, щоб «виправити незаконну пошукову монополію», повідомили прокурори в суді Вашингтона 21 листопада, встановивши позиції в знаковій справі до того, як нова адміністрація Трампа ухвалить власні рішення щодо того, як діяти далі» - зазначає The Washington Post.

Якщо суд стане на позицію прокуратури, Google може стати першою великою технологічною компанією, роздробленою відповідно до федерального антимонопольного законодавства після AT&T у 1982 році.

«Google має негайно та повністю віддати Chrome покупцеві, затвердженому позивачами на власний розсуд, відповідно до умов, які схвалять суд і позивачі», — йдеться у запропонованому остаточному рішенні Міністерства юстиції.

У відповідь на подану прокурорами заяву президент Google із глобальних справ і головний юридичний директор Кент Уокер заявив, що пропозиція Міністерства юстиції є «приголомшливою» та «безпрецедентним перебором уряду».

Департамент юстиції мав можливість запропонувати засоби правового захисту, пов’язані з проблемами в цій справі, сказав він.

«Натомість Міністерство юстиції вирішило просувати радикальний інтервенціоністський план, який завдасть шкоди американцям і світовому технологічному лідерству Америки», — додав Уокер.

«Дуже широка пропозиція Міністерства юстиції виходить за межі рішення суду. Це порушить низку продуктів Google — навіть за межами пошуку — які люди люблять і знаходять корисними у своєму повсякденному житті», — написав він. Уокер сказав, що наступного місяця Google подасть власні пропозиції.

Раніше Окружний суд США округу Колумбія постановив, що «пошуковий бізнес Google є незаконною монополією». Далі суд вирішить, які заходи вжити проти Google, щоб нібито «відновити конкуренцію на ринку».

Прокурори Міністерства юстиції зазначили в заяві, що вони також вимагають від суду, аби Google припинив надавати перевагу своїм власним послугам у своїй популярній мобільній операційній системі Android або змусити також продати Android (Google придбав компанію, яка розробляла Android в 2005 році).

Прокуратура вимагала вжити довгий список інших заходів, включаючи заборону компанії платити виробникам пристроїв, таким як Apple, за те, щоб зробити пошук Google пошуковою системою за замовчуванням; вимагати від Google ділитися своїм пошуковим індексом з конкурентами за низьку ціну; і надати онлайн-видавцям можливість легко відмовитися від використання їх вмісту Google для навчання моделей ШІ.

У сукупності ці заходи стали б нищівним ударом по поточній бізнес-моделі Google.

Втім, як зазначає WP, перспективи справи ускладнилися через неминучий перехід до нової адміністрації Дональда Трампа. На думку видання, підхід Міністерства юстиції може змінитися під керівництвом нового генерального прокурора США. Наразі, як відомо, у США намагаються чинити спротив обранню на посаду генерального прокурора, колишнього члена Палати представників Метта Гетца, якого номінував Трамп.

В свою чергу, як зазначає WP, Дональд Трамп сказав головному редактору Bloomberg Джону Міклтуейту, що він вважає, що таке роздроблення може «знищити» Google, зазначивши, що «Китай боїться Google».

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив , що технічним пріоритетом його другого терміну буде «демонтаж цензурного картелю», який, на його думку, придушував консервативні думки в інтернеті.

Друга антимонопольна справа Мінюсту США проти Google, яка стосується її домінування на ринку онлайн-реклами, також триває. Рішення очікується наступного року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп заявив, що призначить Брендана Карра наступним головою Федеральної комісії зі зв’язку (FCC).

Нещодавно Карр пообіцяв боротися з тим, що він назвав «цензурним картелем», включаючи Facebook, Google, Apple і Microsoft. Карр вже надіслав листа виконавчому директору Apple Тіму Куку, Марку Цукербергу з Meta, Microsoft і Alphabet, попередивши, що, на його думку, вони неправомірно цензурують деякі точки зору. Він написав, що «американці пережили безпрецедентний сплеск цензури» і ці компанії «зіграли значну роль у цьому».

Автор: Наталя Мамченко

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